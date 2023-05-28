Главный тренер «Крыльев Советов»: «В Воронеже ни одна команда не осталась довольна своей игрой из-за плохого поля»

Игорь Осинькин: «В силовом футболе «Факел» был сильнее». Фото: Юрий КОЗЛОВ

После поражения от «Факела» главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сетовал на плохой газон:

- Из-за сложного поля ни одна из команд, приезжавшая в Воронеж, не была довольна своей игрой. Нас тоже такой газон лишил возможности строить комбинационную игру. Пришлось перейти на длинные передачи, в которых мы не так сильны. Ключевой эпизод матча – ранний гол «Факела», после него стало совсем тяжело. Удовлетворения даже от коротких отрезков игры нет. Хотя мы забили ответный гол, были моменты, когда могли и сравнять счет. Но в целом сбились на несвойственную нам игру, в которой оказались слабее.

- Кажется, что команда так и не смогла «переварить» уход Пиняева и Глушенкова?

- Знаете, весной, кроме разгрома от «Зенита» и ЦСКА, во всех играх у нас было больше шансов победить. Но не отлаженное взаимодействие в атаке сказалось на реализации. К тому же у нас никак не вылечится один из ключевых игроков Ежов. К матчу с «Факелом» он провел всего одну тренировку.

- Что происходит с Писарским: после кучи голов в «Оренбурге» ноль за «Крылья» в чемпионате?

- Вы забываете, что он в кубковых матчах забил три мяча. В игре с «Уралом» активно участвовал в голевых комбинациях. Но в целом, действительно, удовлетворения нет. Пока Писарский не встроен в нашу игру, и сам это понимает. Его время придет. Ну а с «Факелом» он отыграл один тайм и ушел с поля из-за травмы.

- Нет ли мысли подобрать соперника по стыковым матчам?

- А вы можете сказать – кто сильнее, «Енисей» или «Родина»? Конечно, какую-то информацию собираем. Будет шесть дней на подготовку, спокойно все оценим, взвесим. Есть возможность для маневров, хотя сейчас соперники имеют преимущество, так как встречаются с командами, у которых, по сути, нет мотивации.