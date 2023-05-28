Вадим Евсеев: «Если бы одна команда нам помогла, могли бы уже строить контуры будущего»

Вадим Евсеев: «Мы лишили «Крылья» их козырей». Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главный тренер «Факела» после победы над «Крыльями Советов» из Самары подвел краткие итоги матча:

- Игра была ответственной, давление было серьезное на обе команды. Нам очень помогли болельщики. Приятно, что не дали атакующей команде, который являются самарцы, много пространства. Они очень хорошо играют в переходных фазах, много голов в результате быстрых атак забивают. Мы заставили «Крылья» делать много длинных передач, а в таком футболе наши сегодняшние гости не так сильны. То есть, лишили соперников их козырей. Понравилось, что принесли плоды тренировки – одна из наших домашних заготовок привела к голу. Могли спокойно доводить игру до конца со счетом 2:0, но при 2:1 сумели сконцентрироваться и выиграли заслуженно.

- В голе Рассказова сказалось его мастерство или ошибка защитников?

- Хотелось, чтобы вы больше обращали внимания на положительные моменты, все же мы выиграли. А в том эпизоде уставший Брахими дал подать Гарре. Рассказов хорошо открылся и здорово ударил головой. Но это была всего одна серьезная ошибка нашей обороны. А вот, например, наш второй гол – результат тактической перестановки. Калинин поднялся выше, Альшин ушел в середину, а на острие атаки оказался Акбашев.

- Как повлияли на игру вынужденные замены?

- Это всегда неприятно, но кардинально они игру не изменили. Божину разбили голову, был просмотр на красную карточку. Но футболиста «Крыльев» в итоге не удалили, судье виднее. Думали выпустить Суслова в опорную зону, но в итоге Альшин очень неплохо справился с игрой в этой зоне.

- Надеемся, что это последняя игра сезона «Факела» в Воронеже…

- Если бы одна команда нам сегодня помогла («Спартак» в Москве не смог выиграть у нижегородского «Пари НН» - Ред.), то могли бы уже намечать какие-то контуры будущего. А пока не забегайте вперед паровоза. Не волнуйтесь, планы «А» и «Б» у руководства команды есть.

- Как вам удалось за четыре матча одержать три победы при том, что раньше столько выигрышей «Факел» наскреб за целый сезон?

- Могу долго об этом рассуждать. Наверное, просто осознали, что отступать некуда. «Факел» хочет остаться в Премьер-лиге, болельщики подстегивают, это тоже очень важно. Возможно, на ранней стадии не везло, не было еще усиления. Сейчас привыкли к Премьер-лиге, адаптировались. Команда неуступчивая, есть сильный дух у футболистов. За счет этих качеств и двигаемся вперед.