Воронежский «Факел» победил самарские «Крылья Советов» и поднялся на 12 место

Болельщики отмечают победу! Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежский «Факел» сегодня, 28 мая, показал хорошую игру. Он победил «Крылья Советов» и поднялся на 12 место.

Стартовый удар внука Юрия Хоя принес «Факелу» удачу. Сначала хозяева отразили стартовый натиск гостей. А на 12 минуте после быстрой комбинации Андрей Мендель открыл счет.

Стартовый удар внука Юрия Хоя принес "Факелу" удачу. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Болельщики четко показали, чего они хотят. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Второй тайм активнее начали уже воронежцы. На 57 минуте очередная их атака завершилась подачей и точным ударом головой Романа Акбашева - 2:0. Гости сумели ответить только одним голом. После подачи с фланга в самый угол ударил Николай Рассказов - 2:1.

Игроки от души отблагодарили зрителей после матча. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Факел набрал 30 очков, обогнал самарцев и поднялся на 12 место из зоны стыков. Впереди выездной матч с лидером - питерским «Зенитом» 3 июня.