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НовостиОбщество28 мая 2023 15:50

Воронежский «Факел» победил самарские «Крылья Советов» и поднялся на 12 место

Игра закончилась со счетом 2:1
Юрий КОЗЛОВ
Болельщики отмечают победу!

Болельщики отмечают победу!

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежский «Факел» сегодня, 28 мая, показал хорошую игру. Он победил «Крылья Советов» и поднялся на 12 место.

Стартовый удар внука Юрия Хоя принес «Факелу» удачу. Сначала хозяева отразили стартовый натиск гостей. А на 12 минуте после быстрой комбинации Андрей Мендель открыл счет.

Стартовый удар внука Юрия Хоя принес "Факелу" удачу.

Стартовый удар внука Юрия Хоя принес "Факелу" удачу.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Болельщики четко показали, чего они хотят.

Болельщики четко показали, чего они хотят.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Второй тайм активнее начали уже воронежцы. На 57 минуте очередная их атака завершилась подачей и точным ударом головой Романа Акбашева - 2:0. Гости сумели ответить только одним голом. После подачи с фланга в самый угол ударил Николай Рассказов - 2:1.

Игроки от души отблагодарили зрителей после матча.

Игроки от души отблагодарили зрителей после матча.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Факел набрал 30 очков, обогнал самарцев и поднялся на 12 место из зоны стыков. Впереди выездной матч с лидером - питерским «Зенитом» 3 июня.