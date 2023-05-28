Роман Акбашев после забитого им второго гола. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежский «Факел» забил второй гол в ворота «Крыльев Советов». После подачи мяч отправил головой в угол ворот Роман Акбашев на 67 минуте, передает наш корреспондент со стадиона.

«Факел» начал второй тайм активно и создал несколько опасных моментов. Особенно воронежские игроки усилили давление на 55 минуте. Тогда Аппаев подхватил мяч, довел его до штрафной линии. А вот удара у него не получилось. Зато через две минуты затяжная атака закончилась подачей на Акбашева. И он уверенно ударил головой. Мяч попал точно в угол ворот - 2:0 в пользу воронежской команды.