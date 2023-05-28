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НовостиОбщество28 мая 2023 14:43

Воронежский «Факел» после первого тайма выигрывает у самарских «Крыльев Советов»

Гол после быстрой комбинации забил Андрей Мендель
Юрий КОЗЛОВ
Болельщики "Факела" в напряжении

Болельщики "Факела" в напряжении

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Первый удар по мячу сделал внук Юрия Хоя Матвей. Он вышел на поле вместе с мамой - дочкой лидера "Сектора газа" Ириной Клинских.

В первом тайме они принесли воронежскому "Факелу" удачу. Сдержав атакующий порыв гостей в начале матча, наши футболисты свой первый опасный момент сразу превратили в гол. После быстрой комбинации на 12 минуте Андрей Мендель отправил мяч в уже пустые ворота - 1:0.

У гостей до перерыва можно вспомнить только опасный штрафной. Мяч просвистел над перекладиной.