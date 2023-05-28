Воронежский "Факел" открыл счет в матче с самарскими "Крыльями Советов"

Футболисты "Факела" празднуют первый гол. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежский "Факел" открыл счет с самарскими "Крыльями советов". На 12 минуте гол забил Андрей Мендель, передает корреспондент "Комсомольской правды" со стадиона.

С начала матча преимуществом владели гости. Первые минут пять они не упускали футболистов "Факела" со своей половины поля. А потом наша команда перехватила инициативу. Классным пасом они вскрыли оборону гостей. Роман Акбашев прострелил. А Мендель забил гол.

Напомним, матч имеет важное значение. Если воронежская команда победит, то увеличит шансы избежать стыковых матчей с одной из лучших команд ФНЛ.