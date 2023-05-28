Ищущая работу жительница Воронежа перевела аферистам 380 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Жительница Воронежа лишилась 380 тысяч рублей, попав на уловку мошенников, которые предложили ей работу. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону в воскресенье, 28 мая.

33-летняя женщина разместила резюме на портале по поиску работы. Она искала вакансии технолога мясных продуктов. Через некоторое время с ней связался «менеджер» организации и предложил трудоустройство. Для оформления предложил скачать приложение «скайп» для проведения собеседования в формате конференции с сотрудниками фирмы и прислал ссылку на него.

Женщина внесла в программу свои персональные данные, в том числе и данные банковской карты. После этого «работодатель» сообщил, что, обработав анкету, свяжется с ней. Но звонка так и не поступило, а в мобильном приложении своего банка женщина увидела, что с ее счета исчезли более 380 тысяч рублей. Горожанка поняла, что стала жертвой мошенников.

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