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НовостиПроисшествия28 мая 2023 11:17

Воронежские полицейские задержали мошенников, обманувших продавца меда

Ущерб составил более 170 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские задержали двух рецидивистов из Курской области, которых заподозрили в мошенничестве под предлогом покупки меда. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону в воскресенье, 28 мая.

Инцидент произошел в июне прошлого года. 42-летний мужчина приехал из города Белореченск Краснодарского края в Воронеж для встречи с оптовым покупателем меда. Они договорились о встрече заранее на сайте бесплатных объявлений. Предприниматель подъехал на улицу Ворошилова, у подъезда выгрузил 14 контейнеров меда.

Затем покупатель сказал, что оставшиеся три контейнера необходимо отгрузить в его ангар, якобы, что оттуда ему будет удобнее реализовать, к тому же, весы и необходимая документация у него хранится на складе. Вместе мужчины прибыли на улицу Дорожную. Тогда злоумышленник улучил момент и скрылся в неизвестном направлении.

Продавец ждал «покупателя» несколько часов. Тогда понял, что стал жертвой мошенников. Ущерб составил 174 000 рублей.