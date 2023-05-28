Воронежские полицейские задержали мошенников, обманувших продавца меда

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские задержали двух рецидивистов из Курской области, которых заподозрили в мошенничестве под предлогом покупки меда. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону в воскресенье, 28 мая.

Инцидент произошел в июне прошлого года. 42-летний мужчина приехал из города Белореченск Краснодарского края в Воронеж для встречи с оптовым покупателем меда. Они договорились о встрече заранее на сайте бесплатных объявлений. Предприниматель подъехал на улицу Ворошилова, у подъезда выгрузил 14 контейнеров меда.

Затем покупатель сказал, что оставшиеся три контейнера необходимо отгрузить в его ангар, якобы, что оттуда ему будет удобнее реализовать, к тому же, весы и необходимая документация у него хранится на складе. Вместе мужчины прибыли на улицу Дорожную. Тогда злоумышленник улучил момент и скрылся в неизвестном направлении.

Продавец ждал «покупателя» несколько часов. Тогда понял, что стал жертвой мошенников. Ущерб составил 174 000 рублей.