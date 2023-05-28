Еще одного водителя привлекли к ответственности в Воронеже за парковку на тротуаре

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку после того, как в чат-бот Госавтоинспекции «Беспределу.нет36» поступила информация о нарушении ПДД. Очевидцы сообщали, что водитель автомобиля «Форд Фьюжн» припарковал автомобиль на тротуаре.

В результате стражи порядка установили, что нарушение имело место быть. Оно случилось 24 мая в 12.30 около дома № 44 по проспекту Революции в Воронеже. Виновником стал 20-летнийместный житель. Наглого водителя привлекли к ответственности за нарушение пункта 12.2. Правил дорожного движения.