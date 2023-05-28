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НовостиОбщество28 мая 2023 8:47

В Воронежской области ищут пропавших родственников

Людмила и Максим Глаголевы уехали на заработки
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры начали поиски Максима и Людмилы Глаголевых. Они ушли из дома в городе Бобров 9 мая, и с тех пор их не видели. Ориентировку на Мужчину и женщину опубликовали добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 28 мая.

Максиму Глаголеву 27 лет, Людмиле – 47. Известны их приметы. Рост Максима 165 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Людмила нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Во что были одеты в день исчезновения - неизвестно.

Если вы располагаете информацией об их местонахождении, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.