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НовостиПроисшествия28 мая 2023 7:52

В Воронежской области водитель погиб в опрокинувшемся в кювет «Ниссане»

При обгоне он не правильно выбрал боковую дистанцию
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Смертельное ДТП произошло 27 мая в Павловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Фото регионального главка МВД

Фото регионального главка МВД

Фото: Предоставлено "КП"

По предварительным данным полиции, авария случилась в селе Александровка у дома 82 на ул. Ленинская. 57-летний водитель «Ниссан Санни» при обгоне «Рено Логан» не правильно выбрал боковую дистанцию. Произошло столкновение, после которого «Ниссан» съехал в кювет и опрокинулся.

В результате водитель «Нисана» погиб на месте. А 43-летений водитель «Рено» попал в больницу. Полиция проводит проверку.