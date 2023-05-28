В Воронеже автомобилистка во дворе сбила 10-летнюю девочку

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Авария произошла 27 мая примерно в 11.45 в Воронеже у дома № 23 по проспекту Труда. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 41-летняя местная жительница на «БМВ», двигаясь по дворовой территории, допустила наезд на 10-летнюю девочку, которая шла справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения, ее по скорой увезли в медучреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.