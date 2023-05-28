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НовостиПроисшествия28 мая 2023 7:02

В Воронеже автомобилистка во дворе сбила 10-летнюю девочку

Ребенок попал в больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Авария произошла 27 мая примерно в 11.45 в Воронеже у дома № 23 по проспекту Труда. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 41-летняя местная жительница на «БМВ», двигаясь по дворовой территории, допустила наезд на 10-летнюю девочку, которая шла справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения, ее по скорой увезли в медучреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.