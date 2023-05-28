Стало известно, где в Воронеже отключат кипяток на неделе с 29 мая по 4 июня

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

На новой неделе с 29 мая по 4 июня планово десятки многоэтажек в пяти районах Воронежа останутся без горячей воды. Кипяток отключат на время подготовки к следующему отопительному сезону. В это время коммунальщики проверяют исправность и целостность систем водоснабжения и отопления. Воды не будет в пяти районах, кроме Центрального. Там отключение не планируется.

Железнодорожный район

С 17 по 30 мая

- Улица Землячки, 35а, 33а, 33б, 37,37а, 43.

С 29 мая по 11 июня

- Улица Конституции, 135а, 139, 141а;

- Улица Липецкая, 108а, 108б, 124.

С 29 мая по 2 июня

- Улица Минская 1, 1а, 2, 2в, 3, 5, 7, 7а, 11, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

- Улица Остужева 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

- Ленинский проспект 121, 123, 125, 125а; 127, 129, 131, 134, 133, 135, 137, 139, 141,136, 138, 142, 143, 144, 144а, 145, 147, 146, 148, 150, 152, 154, 203, 205, 213, 215, 215в, 149, 151, 153, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195;

- Ул. Переверткина 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10, 10а,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

- Ул. 25 Января 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

- Ул. Комсомольская 27а;

- Ул. Серафимовича 41, 41а, 43;

- Ул. Старых Большевиков 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;

- Ул. Суворова 65;

- Ул. Гаршина 6, 10,16, 21;

- Ул. Зои Космодемьянской 7, 9, 9а,11, 13, 15, 19;

Левобережный район

С 23 мая по 5 июня

- Улица Волгоградская, 3, 5, 7, 33;

- Улица Димитрова, 102, 137;

- Улица Ржевская, 9, 9а.

С 29 мая по 9 июня

- Улица Кулибина, 13а;

- Улица Меркулова, 1, 2, 4, 5;

- Улица Р. Беляевой, 2, 4, 6;

- Улица Циолковского, 19;

- Улица Полины Осипенко, 19, 24;

- Улица Ленинградская, 114, 116а, 116б;

- Улица Стратосферы, 9а.

Коминтерновский район

С 17 по 30 мая

- Улица Независимости, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5,

94, 96, 98, 99б, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;

- Улица Владимира Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;

- Улица Антонов- Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35в, 35э, 48а;

- Улица Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;

- Переулок Ученический, 5;

- Улица 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;

- Улица Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;

- Улица 45 Стрелковой Дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3.

С 23 мая по 5 июня

- Улица Торпедо, 13а, 17а, 17б;

- Улица Независимости, 55/7.

С 24 мая по 6 июня

- Улица Машиностроителей, 82б.

С 31 мая по 13 июня

- Улица Мордасовой, 9б.

Советский район

С 24 мая по 6 июня

- Улица Антокольского, 14.

Ленинский район

С 29 мая по 8 июня

- Улица Кропоткина, д. 1,2, 3, 5, 7, 9а,9б,13а, 10, 11а, 15;

- Улица 40 лет Октября, д. 2, 12, 8,10,14;

- Улица Пограничная, д. 1, 2;

- Улица Войкова, д. 6, 17, 19;

- Улица Бакунина, д. 24, 47, 41,43,45;

- Улица III Интернационала, д. 35, 57, 59;

- Улица 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а,2б,2в,3,3а,3б

- Улица Куколкина, д.33

- Улица Пушкинская, д.11а, 15

- Улица Свободы, д. 37, 45

- Улица Ф. Энгельса, д. 63

- Улица Донбасская, д. 3