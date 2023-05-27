Воронежская каноистка завоевала второе золото на первенстве России по гребле

Екатерина Шляпникова. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская каноистка Екатерина Шляпникова одержала уже вторую победу на первенстве России в Краснодаре. После выигрыша 500-метровки она стала первой и на дистанции 200 метров среди девушек до 19 лет. Напомним, готовил к турниру спортсменку Евгений Тарарыков.

200-метровка вообще стала счастливой для воронежских гребцов. Отличился на этой дистанции и воронежский байдарочник Никита Буйлов. Он пришел к финишу вторым в заплыве юниоров до 24 лет. Тренируется Буйлов у Натальи Когтевой.

Напомним, ранее воронежские гребцы завоевали на первенстве России три медали. Кроме победы Шляпниковой, в активе сборной Воронежской области также бронзовые медали на 500-метровке, которые взяли наши каноисты Артемий Носиков и Юлия Калинина.