В Воронеже в конце весны пройдут дожди

30 мая, выходя на улицу, не забудьте захватить с собой зонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики дали прогноз погоды до конца весны. Пока над нашим регионом циклон борется с антициклоном. До середины рабочей недели это противостояние будет идти с переменным успехом. После пасмурного воскресенья и солнечного начала недели 30 мая обещают дождь, потом снова будет ясно. Впрочем, недолгая непогода не принесет похолодание. Воздух уже достаточно прогрелся, чтобы столбик термометра днем не опускался ниже +20 градусов.

В воскресенье, 28 мая, вместо северо-западного ветра подует северный. При этом по-прежнему будет пасмурно. Ночью синоптики обещают +14 градусов. Днем температура поднимется до +22.

В ночь на понедельник, 29 мая, ветер сменится на северо-восточный. Ночью из-за туч будет выглядывать луна. Будет прохладно – около +9 градусов. Днем снова прогнозируют +22. Появится солнце, на которое изредка будут набегать облака.

Во вторник, 30 мая, ночью новая смена ветра – вернется северный. Пойдет небольшой дождь при +11 градусах. Днем он не прекратится, но и не усилится. При этом снова столбик термометра будет держаться возле отметки +22.

В ночь на среду, 31 мая, слабый дождь продолжится при +13 градусах. Днем из-за туч покажется солнце. И потеплеет до +23.