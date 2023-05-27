Воронежские борцы завоевали две бронзы первенства России

Артем Еров. Фото: cspsk-vrn.ru

Две медали завоевали борцы из Воронежской области на первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, посвященное памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. Турнир проходил в столице Башкортостана Уфе.

Обе награды завоевали наши тяжеловесы. Сначала Егор Самодуров, который тренируется в воронежской спортивной школе олимпийского резерва № 10 под руководством Ивана Чесалина, завоевал бронзу в весовой категории до 100 килограммов. А затем стал третьим в весе до 110 кг спортсмен из Борисоглебска Артем Еров. Он тренируется в спортивной школе этого райцентра Воронежской области под руководством Александра Первушина.

Оба воронежских борца, завоевавших медали, прошли отбор в состав сборной России.