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НовостиСпорт27 мая 2023 15:13

Воронежские борцы завоевали две бронзы первенства России

Отличились Егор Самодуров и Артем Еров [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Артем Еров.

Артем Еров.

Фото: cspsk-vrn.ru

Две медали завоевали борцы из Воронежской области на первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, посвященное памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. Турнир проходил в столице Башкортостана Уфе.

Обе награды завоевали наши тяжеловесы. Сначала Егор Самодуров, который тренируется в воронежской спортивной школе олимпийского резерва № 10 под руководством Ивана Чесалина, завоевал бронзу в весовой категории до 100 килограммов. А затем стал третьим в весе до 110 кг спортсмен из Борисоглебска Артем Еров. Он тренируется в спортивной школе этого райцентра Воронежской области под руководством Александра Первушина.

Оба воронежских борца, завоевавших медали, прошли отбор в состав сборной России.

Егор Самодуров на пьедестале (второй справа).

Егор Самодуров на пьедестале (второй справа).

Фото: cspsk-vrn.ru