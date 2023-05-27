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НовостиОбщество27 мая 2023 14:40

В Воронеже на двух улицах сделали одностороннее движение

Однако некоторые водители по привычке ездят по-старому
Олег КУЗНЕЦОВ
Водителям не стоит забывать смотреть на дорожные знаки. Их иногда меняют.

Водителям не стоит забывать смотреть на дорожные знаки. Их иногда меняют.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В организации движения транспорта в Коминтерновском районе произошли изменения. Они коснулись двух маленьких улиц, расположенных недалеко от Московского проспекта и от Воронежского государственного технического университета.

По Политехническому переулку теперь можно ехать только в направлении улицы Карпинского. А на улице Алексея Геращенко «стрелка» нового дорожного знака указывает в сторону Московского проспекта.

За соблюдением новых правил следят дежурящие автоинспекторы. Многие водители по привычке едут в уже не разрешенном направлении и нарываются на штраф.

Заранее об изменениях в организации движения не предупреждали. Пока неясно, с чем они связаны.