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НовостиОбщество27 мая 2023 14:02

В Воронеже в парке «Орленок» вырубят четыре дерева

Сделают это 29 мая. Парк закрывать не будут
Юрий КОЗЛОВ
Деревья вырубят, чтобы обеспечить безопасность посетителей парка.

Деревья вырубят, чтобы обеспечить безопасность посетителей парка.

Фото: управление экологии администрации Воронежа ВКонтакте.

В парке «Орленок», расположенном в центре Воронежа, вырубят четыре дерева. Три из них – березы, четвертое – клен. Деревья срубят в понедельник, 29 мая. Об этом сообщили в городском управлении экологии.

Деревья решили вырубить, так как они усохли, и были случаи, когда с них падали ветки. Поэтому вырубка необходима для безопасности посетителей парка, тем более, что недалеко располагается детская площадка. Работы проведут альпинисты.

Во время вырубки «Орленок» закрывать не будут. Огородят только место, где будут валить деревья.