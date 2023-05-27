Воронежский «Факел» теперь уже точно не обгонит «Урал» из Екатеринбурга

Дубль Александра Юшина (на переднем плане) избавил «Урал» от стыков. Фото: Матч Премьер.

Результат первого матча 29 тура оказался неприятным для «Факела». Как и ожидали эксперты, «Урал» из Екатеринбурга даже на выезде не встретил особого сопротивления со стороны уже вылетевших в ФНЛ «Химок». На 24 и 40-й минутах дубль оформил Александр Юшин, а довел счет до разгромного на 63-й Даниел Мишкич – 3:0.

«Урал» набрал 33 очка, и «Факел» при условии побед над самарскими «Крыльями Советов» в Воронеже и над «Зенитом» в Санкт-Петербурге может только сравняться с командой из Екатеринбурга по очкам. И это при условии, что в последнем матче чемпионата уральская команда проиграет. Но даже при таком маловероятном раскладе по личным встречам «Факел» останется позади «Урала». Напомним, в первом круге игра в Воронеже этих команд завершилась нулевой ничьей, а в Екатеринбурге наш клуб уступил – 0:2.

Таким образом, «Урал» может спокойно готовиться к новому сезону в Премьер-лиге. А вот «Факелу» для сохранения места в элите надо еще очень постараться. Чтобы избежать стыковых матчей с одной из лучших команд ФНЛ, воронежской команде нужно, как минимум, 28 мая побеждать «Крылья Советов» в Воронеже. Напомним, пока у самарцев 29 очков, а у «Факела» - 27. В 30 туре тогда лучше, конечно, побеждать «Зенит». А если не получится, желать победы или хотя бы ничьей московскому «Спартаку» в Самаре. Тем более, что «красно-белые» будут мотивированы, так как они продолжают борьбу за серебро.

Если же «Факел» сыграет с самарцами вничью и тем более проиграет, то, скорее всего, воронежским футболистам придется готовиться к стыкам.