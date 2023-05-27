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НовостиСпорт27 мая 2023 13:07

Воронежский «Факел» теперь уже точно не обгонит «Урал» из Екатеринбурга

Уральцы ожидаемо разгромили «Химки» на выезде
Юрий КОЗЛОВ
Дубль Александра Юшина (на переднем плане) избавил «Урал» от стыков.

Дубль Александра Юшина (на переднем плане) избавил «Урал» от стыков.

Фото: Матч Премьер.

Результат первого матча 29 тура оказался неприятным для «Факела». Как и ожидали эксперты, «Урал» из Екатеринбурга даже на выезде не встретил особого сопротивления со стороны уже вылетевших в ФНЛ «Химок». На 24 и 40-й минутах дубль оформил Александр Юшин, а довел счет до разгромного на 63-й Даниел Мишкич – 3:0.

«Урал» набрал 33 очка, и «Факел» при условии побед над самарскими «Крыльями Советов» в Воронеже и над «Зенитом» в Санкт-Петербурге может только сравняться с командой из Екатеринбурга по очкам. И это при условии, что в последнем матче чемпионата уральская команда проиграет. Но даже при таком маловероятном раскладе по личным встречам «Факел» останется позади «Урала». Напомним, в первом круге игра в Воронеже этих команд завершилась нулевой ничьей, а в Екатеринбурге наш клуб уступил – 0:2.

Таким образом, «Урал» может спокойно готовиться к новому сезону в Премьер-лиге. А вот «Факелу» для сохранения места в элите надо еще очень постараться. Чтобы избежать стыковых матчей с одной из лучших команд ФНЛ, воронежской команде нужно, как минимум, 28 мая побеждать «Крылья Советов» в Воронеже. Напомним, пока у самарцев 29 очков, а у «Факела» - 27. В 30 туре тогда лучше, конечно, побеждать «Зенит». А если не получится, желать победы или хотя бы ничьей московскому «Спартаку» в Самаре. Тем более, что «красно-белые» будут мотивированы, так как они продолжают борьбу за серебро.

Если же «Факел» сыграет с самарцами вничью и тем более проиграет, то, скорее всего, воронежским футболистам придется готовиться к стыкам.