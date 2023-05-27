Воронежцам показали, как может выглядеть Театр юного зрителя после обновления

Примерно таким может стать ТЮЗ в недалеком будущем. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

В Союзе Архитекторов Воронежа прошло заседание комиссии, на котором рассматривали проект реконструкции Театра юного зрителя (улица Дзержинского, 10А). Несколько вариантов обновления театра представил Артур Арутюнян. Архитектор заявил, что в своем проекте пытался придать ТЮЗу запоминающийся образ.

Фрагмент проекта обновления здания ТЮЗа. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

Члены архитектурной комиссии согласились с Арутюняном, что в результате ряда преобразования потеряна историческая ценность здания ТЮЗа, и что это надо исправить. Однако проект реконструкции еще не утвердили. Отложили это до следующего заседания комиссии. До него архитектор должен доработать проект с тем расчетом, чтобы визуальный образ театра был ближе к уже существующему.

Проект реконструкции ТЮЗа. Вид сверху. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

Заказчик работ по обновлению ТЮЗа – региональный департамент культуры.