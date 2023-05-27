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НовостиОбщество27 мая 2023 11:20

Самый старый дом Воронежа приведут в порядок к сентябрю 2023 года

Сейчас здание на переулке Фабричный, 10 находится в ужасном состоянии
Олег КУЗНЕЦОВ
Самые старые здания Воронежа на Фабричном переулке сейчас выглядят точно на свои годы.

Самые старые здания Воронежа на Фабричном переулке сейчас выглядят точно на свои годы.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В региональном управлении по охране культурного наследия выдали разрешение на проведение противоаварийных работ в расположенном в тихом центре города по адресу: переулок Фабричный, 10 самом старом доме Воронежа. Таковым его признали недавно. Ранее самым старым считался соседний дом по адресу: пер. Фабричный, 12. Оба здания построены в первой половине XVIII века и были частью усадьбы купца Гарденина. К сожалению, самый старый дом постепенно рушится и долгое время никто его в нормальном состоянии поддерживать не собирался.

Противоаварийные работы проведут специалисты воронежской компании «ВиС». Их должны завершить не позже сентября 2023 года.

Дом передали в государственную собственность осенью 2021 года. Вскоре проект по его сохранению разработали воронежские специалисты из ООО «Зодчие Черноземья». А затем разрешение на реставрацию дома №12 в Фабричном переулке выдали воронежской фирме «РСУ-55». За эти работы компании заплатят 126 миллионов 163,3 тысяч рублей. Реставрацию должны закончить в декабре 2023 года.