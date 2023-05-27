Самый старый дом Воронежа приведут в порядок к сентябрю 2023 года

Самые старые здания Воронежа на Фабричном переулке сейчас выглядят точно на свои годы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В региональном управлении по охране культурного наследия выдали разрешение на проведение противоаварийных работ в расположенном в тихом центре города по адресу: переулок Фабричный, 10 самом старом доме Воронежа. Таковым его признали недавно. Ранее самым старым считался соседний дом по адресу: пер. Фабричный, 12. Оба здания построены в первой половине XVIII века и были частью усадьбы купца Гарденина. К сожалению, самый старый дом постепенно рушится и долгое время никто его в нормальном состоянии поддерживать не собирался.

Противоаварийные работы проведут специалисты воронежской компании «ВиС». Их должны завершить не позже сентября 2023 года.

Дом передали в государственную собственность осенью 2021 года. Вскоре проект по его сохранению разработали воронежские специалисты из ООО «Зодчие Черноземья». А затем разрешение на реставрацию дома №12 в Фабричном переулке выдали воронежской фирме «РСУ-55». За эти работы компании заплатят 126 миллионов 163,3 тысяч рублей. Реставрацию должны закончить в декабре 2023 года.