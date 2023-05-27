В Воронеже приехавший на заработки саратовец напал с ножом в лесу на прохожего

29-летнему жителю Саратовской области грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 26 мая, за помощью к полицейским обратился 30-летний житель Советского района. Мужчина рассказал, что около трех часов дня гулял в лесу на улице 9 Января. К нему подошел незнакомец и, угрожая ножом, отобрал мобильник. Стоил сотовый телефон около десяти тысяч рублей.

Полицейские вскоре задержали в Центральном районе по подозрению в преступлении 29-летнего жителя Саратовской области. Мужчина приехал в Воронеж на заработки. Видимо, легальные способы получения доходов его не устроили. И он решил «зарабатывать» с помощью ножа. Тем более, что такие похождения для него не впервой - гость нашей области уже не раз уже был судим за разбойные нападения.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Жителя Саратовской области отправили в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.