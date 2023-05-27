Под Воронежем озверевший мужчина ранил ножом четырех человек

Сотрудник Следственного комитета работает на месте одного из преступлений, совершенных 49-летним хуторянином. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Днем 21 мая в хуторе Каменка Семилукского района на улице Каменской разыгрался сценарий фильма ужасов. 49-летний местный житель порезал ножом целую семью: 61-летнего мужчину, его 54-летнюю жену и 36-летнего зятя. А потом пришел в гости к еще одному 65-летнему односельчанину. И ударил его ножом в шею. Пенсионер позвонил сыну и сказал, что его ранили. Пожилого мужчину, как и трех предыдущих жертв преступника с ножом, отвезли в больницу. Все четверых госпитализировали

Озверевшего хуторянина задержали стражи порядка. Разбирательством по этому делу занимаются работники Следственного комитета. На допросе мужчина так и не пояснил, почему напал на семью. Только сказал, что убивать их не хотел. А вот по поводу ранения 65-летнего знакомого заявил, что предлагал ему выпить, а тот отказался. Силовики выяснили, что задержанный 49-летний мужчина ранее был судим за самоуправство.

- Наши сотрудники провели осмотры мест преступлений, изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Они назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. В ближайшее время задержанному мужчине предъявят обвинение по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», - рассказал руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Гетманов.