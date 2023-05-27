В Воронежской области сгорел дом, пострадал мужчина

Дом сгорел практически полностью. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 27 мая, около 1.45 загорелся жилой дом в селе Большие Ясырки Аннинского района на улице Мичурина.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 1.49. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 2.24. К тому времени в доме 8х10 метров сгорела крыша, и он полностью выгорел внутри. В одном сарае 3х3м возле него огонь также уничтожили кровлю, в другом (3х5м) ее сильно повредил. На пожаре пострадал 57-летний мужчина. Он получил ожоги, его отвезли на скорой в местную больницу, - рассказали в региональном ГУ МЧС.