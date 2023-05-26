Воронежский обряд «Похороны кукушки» собираются включить в каталог нематериального культурного наследия

фото департамента культуры Воронежской области

Специалисты отдела фольклора и ремесел Воронежского областного центра народного творчества и кино во время фольклорно-этнографической экспедиции в селе Васильевка 1-я Верхнехавского района зафиксировали уникальный старинный обряд. «Похороны кукушки» традиционно проводили в старину на Вознесение - 40-й день после Пасхи. Обряд является отголоском древних аграрных верований предков, которые считали, что это действие обеспечит хороший урожай и достаток в будущем году.

Также в ходе экспедиции записали наигрыши на рояльной гармони самобытного гармониста Василия Требунских из села Нижняя Байгора Верхнехавского района.

Собранный материал собираются включить в Каталог нематериального культурного наследия Воронежской области.