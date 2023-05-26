Под Воронежем в домах, где жильцы отравились газом, УК не проводила вовремя проверки вентиляции

В Лисках, в домах, где жильцы отравились угарным газом, не проводились вовремя проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов. Нарушения выявила прокуратура. Отравление газом двух семей с несовершеннолетних детей произошло в мае и апреле 2023 года. Инциденты произошли в многоквартирном доме на улице Трудовые резервы, 91, и на ул.Красноармейской, 19.

- Установлено, что в нарушение лицензионных требований управляющими компаниями этих домов не проводилась проверка технического состояния вентиляции либо проводилась с нарушением сроков. Прокуратура возбудила в отношении должностных лиц управляющих организаций - специалистов по эксплуатации газовых объектов и дымовентиляционных каналов административные дела за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Руководителей УК обязали устранить нарушения закона и привлечении виновных лиц к ответственности, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.