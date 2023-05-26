В Воронеже пьяный грабитель-велосипедист выхватил у женщины телефон

В Воронеже разом раскрыли сразу два преступления – грабеж и кражу.

Вечером в переулке Ольховатский у 56-летней женщины выхватил из рук телефон проезжавший мимо нее велосипедист. Но ему не повезло: крики дамы услышали сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейским удалось задержать мужчину недалеко от места совершения преступления.

В отделе полиции 42-летний рецидивист объяснил свои действия алкогольным опьянением. Похищенный телефон изъяли. А потом дошел черед до велосипеда и выяснилось, что его подозреваемый похитил на Ленинском проспекте.