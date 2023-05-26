Воронежец ударил соседа по голове за замечание, что он громко кричит, когда выпьет

В Воронеже медики одной из больниц вызвали полицию, когда в приемное отделение поступил 48-летний мужчина ушибом головного мозга и контузией. Врачи оценили травмы как тяжкие повреждения.

Приехавшие правоохранители выяснили, что травмы потерпевший получил около 17 часов 23 мая у своего дома на улице Костромской. У подъезда он увидел соседей и сделал им замечание, что пара слишком сильно кричит, когда выпивает. 32-летнему мужчине это не понравилось, и он ударил соседа по голове. Местные жители вызвали «скорую». Оперативники задержали подозреваемого. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему до восьми лет заключения.