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НовостиПроисшествия26 мая 2023 12:39

«Шевроле Нива» перевернулась после столкновения с КамАЗом в Воронеже

По счастью, водители не пострадали
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла сегодня, 26 мая, примерно в 12.05 у дома № 170/5 по улице Острогожская в микрорайоне Шилово в Воронеже. Подробности рассказали в региональном главке МВД.

По предварительным данным полиции, 34-летний водитель КамАЗа допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», которым управлял 61-летний мужчина. Легковушка в итоге перевернулась.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.