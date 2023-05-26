«Шевроле Нива» перевернулась после столкновения с КамАЗом в Воронеже

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла сегодня, 26 мая, примерно в 12.05 у дома № 170/5 по улице Острогожская в микрорайоне Шилово в Воронеже. Подробности рассказали в региональном главке МВД.

По предварительным данным полиции, 34-летний водитель КамАЗа допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», которым управлял 61-летний мужчина. Легковушка в итоге перевернулась.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.