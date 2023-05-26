В Воронеже владелец участка пообещал мэру больше не перегораживать единственную дорогу с Нефтебазы

Столб, загораживающий въезд, убрали и обещали не возвращать. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В пятницу, 26 мая, окончательно разрешилась ситуация с перекрытием единственного удобного выезда с Нефтебазы в другие районы Воронежа. Мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале заявил, что владелец земельного участка заверил, что больше не будет ставить шлагбаум. Тем не менее градоначальник поручил проработать вопрос создания альтернативного выезда из микрорайона на улицу Ильюшина.

Кроме того, Вадим Кстенин сообщил, что на Нефтебазе приведут в порядок тротуары, улучшат ситуацию с освещением. Не исключено, что откроют там аптеку. Мэр дал соответствующие поручения управе района, первому заму по городскому хозяйству и управлению дорожного хозяйства.

Напомним, выезд из микрорайона Нефтебаза перекрыли с утра 26 мая. Жильцы, не желавшие пускаться в объезд через поселок Отрадное, даже на время не давали проехать транспорту по улице Ильюшина. Массовый протест оказался эффективным – вскоре шлагбаум убрали.