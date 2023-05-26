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НовостиПроисшествия26 мая 2023 12:14

Под Воронежем мигрант пытался дать полицейскому 15 тыс рублей, чтобы его не выдворяли из страны

Теперь добавил себе статью за взятку
Ярослав ИВАНОВ

Снова будут судить 41-летнего мигранта, не имеющего регистрации в России, который по суду должен был покинуть страну, - теперь за взятку. В марте 2023 года мужчина пытался заплатить инспектору отделения по вопросам миграции ОМВД России по Нововоронежу. Суд ранее оштрафовал его и постановил покинуть Россию самостоятельно, но мужчина не выполнил это решение и продолжал незаконно находиться в стране. И чтобы полицейский сделал вид, что не заметил нарушителя, он положил ему в блокнот на рабочем столе 15 тысяч рублей. Теперь он прибавил себе еще одну статью.

- На предварительном следствии обвиняемый дал признательные показания. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Владимир Миронов.