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НовостиОбщество26 мая 2023 12:08

В Воронеже нашли живым пропавшего утром в микрорайоне Подгорное 80-летнего мужчину

С ним все в порядке
Евгения ФРОЛОВА

В Воронеже прекратили поиски без вести пропавшего 80-летнего Василия Я. Пенсионера нашли живым и невредимым. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в пятницу, 26 мая.

Напомним, пожилой мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, пропал в микрорайоне Подгорное примерно 7.00. Ушел босым. Активисты, после поступления информации, тут же начали поиски. Искали его также правоохранители.

Затем волонтерам позвонил мужчина и рассказал, что видел пожилого мужчину на обочине дороги на улице Антонова-Овсеенко. Туда они и направились. Информация подтвердилась, пенсионер был в овраге.