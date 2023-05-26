В Воронеже нашли живым пропавшего утром в микрорайоне Подгорное 80-летнего мужчину

В Воронеже прекратили поиски без вести пропавшего 80-летнего Василия Я. Пенсионера нашли живым и невредимым. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в пятницу, 26 мая.

Напомним, пожилой мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, пропал в микрорайоне Подгорное примерно 7.00. Ушел босым. Активисты, после поступления информации, тут же начали поиски. Искали его также правоохранители.

Затем волонтерам позвонил мужчина и рассказал, что видел пожилого мужчину на обочине дороги на улице Антонова-Овсеенко. Туда они и направились. Информация подтвердилась, пенсионер был в овраге.