Помогаем 50 тысячам предприятий: Сбер увеличил поддержку малого бизнеса Воронежской области

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Сбер также нарастил и кредитный портфель по этому направлению на 21%, доведя показатель до 23,6 млрд рублей.

В эти дни в Воронеже проходит ежегодный региональный Воронежский предпринимательский форум и премия имени Вильгельма Столля. Сбер выступает генеральным партнером бизнес-события. Представители банка и компаний-партнеров Сбера выступают в качестве спикеров на открытых кейс-сессиях и панельных дискуссиях.

Кристина Маскаленко, и.о. управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер поддерживает более 50 тысяч предпринимателей Воронежской области. Поддержка малого бизнеса — один из ключевых приоритетов. Форум – это отличная площадка для обмена опытом, получения обратной связи и знакомства с новыми решениями и продуктами, которые мы готовы предоставить бизнес-сообществу».

Завершится форум вручением Премии Столля. Уже в восьмой раз награды получат местные предприниматели за заслуги в сфере экономического и социального развития региона.

Впервые у премии появился пятый победитель, который получит награду от Сбера в специальной номинации «Бизнес-проект, достойно представляющий Черноземье». Лауреата определят путем онлайн-голосования на сайте форума Столля.