Град и грозы ожидаются 27 мая в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В ГУ МЧС по региону поделились сведениями о метеорологических изменениях на 27 мая. К ожидаемым дождям с грозами добавились и другое неприятное явление – град местами по региону. Конкретные районы Воронежской области синоптики не называют.

Что касается температуры воздуха, то будет жарко. В субботу, 27 мая, ночью и днем пройдут кратковременные дожди. При этом воздух прогреется сильно - до +23...+28 градусов.

А вот Воронеж непогода может и не затронуть. Здесь существенных осадков не прогнозируют, будет облачно с прояснениями, температура - 25-27 градусов выше нуля.