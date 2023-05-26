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НовостиОбщество26 мая 2023 11:51

Град и грозы ожидаются 27 мая в Воронежской области

При этом будет жарко до +28
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В ГУ МЧС по региону поделились сведениями о метеорологических изменениях на 27 мая. К ожидаемым дождям с грозами добавились и другое неприятное явление – град местами по региону. Конкретные районы Воронежской области синоптики не называют.

Что касается температуры воздуха, то будет жарко. В субботу, 27 мая, ночью и днем пройдут кратковременные дожди. При этом воздух прогреется сильно - до +23...+28 градусов.

А вот Воронеж непогода может и не затронуть. Здесь существенных осадков не прогнозируют, будет облачно с прояснениями, температура - 25-27 градусов выше нуля.