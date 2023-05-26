В Воронеже оштрафовали очередного водителя автобуса, не пропустившего пешехода

Фото из архива КП

В соцсетях появилась информация о том, что в середине мая водитель автобуса «Волгабас», следовавший по улице Генерала Лизюкова в Воронеже, не пропустил пешехода. На нее отреагировали сотрудники Госавтоинспекции и провели проверку по поводу грубого нарушения ПДД. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 26 мая.

Было установлено, что инцидент произошел 20 мая примерно в 14.16 около дома № 54А. 41-летний местный житель, приближаясь к нерегулируемой «зебре», не уступил дорогу человеку, переходящему дорогу. Он нарушил п. 14.1. ПДД.

В итоге водителя автобуса привлекли к административной ответственности. Нарушителю вынесено наказание в виде штрафа в 1500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили: Если вы стали свидетелем нарушений, сообщите об этом по телефону 112 или же в чат-бот, перейдя по ссылке: @Bespredelu_net36_bot.