Две с половиной тысячи выпускников Воронежской области написали первые ЕГЭ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Воронежской области 26 мая. В этот день выпускники школ региона написали экзамены по географии, литературе и химии. Первый из перечисленных предметов выбрали 710 человек, второй - 783, третий - 1096.

Всего для участия в ЕГЭ в области зарегистрировались 9793 человека. Для проведения этих экзаменов в регионе задействуют 74 пункта. 65 организуют на базе образовательных организаций и девять «на дому» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметили в областном департаменте образования, несмотря на то, что ковидные ограничения отменили, места сдачи ЕГЭ оснастили оборудованием для обеззараживания воздуха. Кроме того, перед началом экзаменов школы тщательно убирают с помощью дезинфицирующих средств.

Задания для 11-классников поступают через интернет и распечатываются в аудитории. Там же их сканируют для обратной отправки. Во всех стационарных пунктах проведения ЕГЭ установлены средства подавления сигналов сотовой связи в технических зонах, которые не охвачены системой контроля и видеонаблюдения.

Последние экзамены ребята напишут 1 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В качестве подготовки уверены!»: в Воронежской области начались первые экзамены девятиклассников. Итоговую аттестацию в 2023 году пройдут более 22 тысяч учеников региона (подробнее)