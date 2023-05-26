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НовостиПроисшествия26 мая 2023 11:00

В Воронеже кладовщик получил травму на работе во время приступа эпилепсии

Расследованием несчастного случая занимается трудовая инспекция
Ярослав ИВАНОВ

Сотрудники Гострудинспекции расследует тяжелый несчастный случай, произошедший с сотрудником логистической компании в Воронежской области. Инцидент случился 10 мая.

- У 26-летнего кладовщика склада логистической компании на рабочем месте произошел приступ эпилепсии, в результате чего сотрудник упал и получил травму тяжелой степени. На место происшествия вызывали бригаду "скорой". Сейчас на предприятии проводится расследование несчастного случая с участием государственного инспектора труда - с целью установления причин и лиц, нарушивших технику безопасности, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.