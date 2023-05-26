Воронежцев предупредили о временном изменении маршрутов двух автобусов в Новую Усмань

Два пригородных маршрута №101 «Воронеж - Новая Усмань» и №312 «Воронеж - пос. Воля» временно изменят свой путь в воскресенье, 28 мая. Это связано с проведением футбольного матча ФК "Факел". Об этом предупредили в пресс-службе «Регионтранса» в пятницу, 26 мая.

Поскольку движение на участке улицы Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московская) ограничат с 7:00 до 20:30, то маршрутки временно направят от остановки «улица Фридриха Энгельса» по ул. Плехановская, ул. Кольцовская, ул. Мира, ул. Феоктистова и далее по установленному маршруту.

В целом же расписание движения по маршрутам не изменится.