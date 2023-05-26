В Воронеже убрали шлагбаум с единственного выезда с Нефтебазы

Дорога скоро будет вновь свободна. Вот только неясно, надолго ли. Фото: "Мой и твой Воронеж".

На Нефтебазе, похоже, разрешилась скандальная ситуация с перекрытием единственного удобного выезда из этого микрорайона. Шлагбаум, загораживающий его, почти снесли. Видимо, этому поспособствовал визит мэра Воронежа Вадима Кстенина на место ЧП.

Напомним, с утра пятницы, 26 мая, жители микрорайона Нефтебаза сообщили о перекрытии бетонным столбом единственного удобного выезда в другие районы Воронежа. Людям приходилось добираться до работы или по своим делам, делая крюк в восемь километров через поселок Отрадное Новоусманского района. Шлагбаум поставили по распоряжению частного собственника, почему-то владеющего дорогой общего пользования.

Местные жители в знак протеста ненадолго перекрыли улицу Ильюшина. И дали возможность продолжить движение лишь после того, как им пообещали, что проблема будет решена. Как мы видим, активная позиция людей помогла решить проблему. Правда, надолго или нет, непонятно. Теоретически собственник участка может установить шлагбаум снова.