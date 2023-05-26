В Воронеже будут судить волгоградца, укравшего из подвала 2,3 млн рублей

На найденные в подвале миллионы снял дом, купил акустическую систему. Передают в суд уголовное дело 44-летнего волгоградца, промышлявшего кражами из подвалов.

Необычный случай произошел в декабре 2022 года. 32-летний воронежец заявил в полицию, что из подвального помещения в одном из домов по улице 9 Января у него похитили спрятанные им сбережения. Мужчина хранил в коробке от новогоднего подарка 2,3 млн рублей. Он рассказал, что проверял сбережения около двух недель назад, тогда деньги были на месте.

Оперативники установили, что кто-то проник в подвал, сорвав навесной замок. На месте полицейские обнаружили продукты питания, которые, предположительно, в спешке забыл похититель. В итоге так оно и оказалось: найденные миллионы так подействовали на вора, что про остальное он просто забыл.

С оставленных предметов криминалисты сняли биологические следы подозреваемого. А через несколько дней они совпали с данными мужчины, задержанного постовыми в Коминтерновском районе, при себе у него были наркотики и 40 тысяч рублей. В полиции и установили причастность задержанного к хищению миллионов из подвала.

Фигурант рассказал правоохранителям, что решил украсть из подвала банку варенья, поскольку ему очень сильно захотелось бутерброд как в детстве. С собой в подвал он взял батон и бутылку лимонада. Вскрыв первую дверь, мужчина обнаружил велосипед, забрал с собой, за следующей вскрытой дверью обнаружил много металлических изделий, которые решил сдать в пункт приема металлолома. Когда он вытаскивал железяки, увидел коробку из-под новогоднего подарка, а когда открыл ее – о, чудо, там оказались коллекционные монеты и крупная сумма денег. Мужчина сразу начал шиковать: арендовал дом на несколько месяцев, купил акустическую систему и игровую консоль, обновил гардероб.

Ему светит до десяти лет заключения.