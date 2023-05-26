В Воронеже частный собственник перекрыл единственный выезд из микрорайона Нефтебаза

Шлагбаум на месте единственного выезда возмутил жителей микрорайона Нефтебаза. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Местные жители пожаловались на перекрытие единственного выезда из микрорайона Нефтебаза в районе дома № 144 на улице Димитрова. Ее перегородили бетонным столбом и написали: «Проезд закрыт. Частная территория». До остальных районов Воронежа теперь можно добраться только после того, как проедешь через поселок Отрадное Новоусманского района. Это, как утверждают водители, лишние восемь километров по диким пробкам. К тому же местные жители задаются вопросом, как к ним может проехать скорая и пожарные в случае возникновения ЧП.

Люди в знак протеста даже на время перекрыли улицу Ильюшина. Им пообещали решить проблему, и они перестали мешать движению.

В мэрии так прокомментировали ситуацию:

- Эта территория находится в частной собственности. Ее разрешенное использование территории – производственная база. По информации управления имущественных и земельных отношений администрации города, этот земельный участок никогда не относился к муниципальной собственности. В интересах граждан и в целях разрешения проблемной ситуации на место перекрытия приехали представители управы района, к разбирательству в проблеме будут привлечены надзорные органы. Поставлена задача – добиться того, чтобы дорога была снова открыта.