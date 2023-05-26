В Воронеже в 2023 году установят еще 100 «умных светофоров»

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В рамках проекта «Интеллектуальная транспортная система» в 2023 году в Воронеже установят еще 100 светофоров, две радиостанции и дооснастят центр управления данными. Об этом рассказал Сергей Ковылянский, начальник отдела организации дорожной деятельности профильного департамента Воронежской области 26 мая.

Напомним, проект «Интеллектуальная транспортная система» реализуется в регионе с 2022 года. Завершить его планируют досрочно – во втором квартале 2024-го. Общая стоимость - около 500 млн рублей. Подрядчиком по госконтракту выступает компания Ростелеком.

Реализуется проект в три этапа. В прошлом году в Воронеже установили 24 светофорных объекта, одну радиостанцию и организовали центр обработки данных. Его интегрируют со службами 112, аварийного контроля и фото-видеофиксации ПДД. Третий этап планируют ускорить. В 2024-м установят еще 100 светофоров, внедрят систему защиты информации и проведут пуско-наладочные работы.

Система должна помочь разгрузить дороги и минимизировать транспортные заторы на 15%. Система также будет повышать и безопасность, поскольку сможет фиксировать данные о правонарушениях.