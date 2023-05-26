Район под Воронежем так и не дождался налогов с 506 миллионов, выигранных пенсионеркой в лотерею

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Панинского района Николай Щеглов рассказал «КП-Воронеж», что муниципалитет не получил ни копейки налогов с 506 млн рублей, которые выиграла в лотерею местная жительница Наталья Власова.

– Она поступила, как настоящий русский сельский верующий человек. Построила дом. Помогла с жильем родственникам. Бизнес, которым занималась – продажей пирожков на автовокзале, бросила. Мне уже задавали вопросы по поводу налогов, которые должны были поступить в бюджет муниципалитета. Оказывается, если выигрыш до миллиона – то отчисления идут по месту проживания победителя. Если сумма больше, то туда, где проводилась лотерея, то есть в Москву. Нам ничего не досталось, – пояснил Щеглов.

В ноябре 2017-го 63-летняя Наталья Власова из Панино сорвала джекпот - 506 млн рублей. Будучи на пенсии, женщина по утрам пекла пирожки и на велосипеде развозила их по поселку. Часто торговала у местной автостанции. Счастливый билетик она купила на почте, расположенной как раз напротив вокзала. После того, как победительнице начали переводить деньги, она забросила подработку. Однако из самого Панино не переехала. Купила участок и построила новый дом. Приобрела машину. Кроме того, помогла улучшить бытовую сторону жизни своим родственникам. Делала пожертвования для церкви и больных детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воронежская пенсионерка, выигравшая 506 млн рублей, переселилась в новый особняк. Семья достроила современный, но относительно скромный дом (подробнее)

Штаны, фуфайка и туалет на улице: как живут воронежцы, выигравшие в лотерею 506 млн рублей. Узнали, как изменилась (и изменилась ли?) жизнь семьи после джекпота. (подробности)

Наталья Власова, пенсионерка из поселка Панино, которая осенью 2017-го сорвала рекордный джек-пот, уехала отдыхать в Крым. А ее родственник тем временем встречает незваных гостей черенком от лопаты (подробности)

Панинская миллионерша купила усадьбу и пять машин. Кроме того, Наталья Власова занялась благотворительностью: помогла больному ребенку и семье погорельцев (подробности)

Воронежская пенсионерка, выигравшая 506 миллионов, продавала пирожки на автостанции

Две недели обладателя рекордного приза не могли разыскать. Было известно лишь, что лотерейный билет купили с 23 октября по 3 ноября на почте в райцентре Панино Воронежской области. К поиску подключилась Почта России и многие СМИ. В этот момент и без того висящий в воздухе вопрос: А был ли мальчик? - обострился еще сильнее. Казалось, уже все поверили в то, что это просто пиар лотереи. (подробности)

506 млн в лотерею выиграла воронежская пенсионерка и ее дочь

17 ноября стал известен таинственный победитель лотереи "Русское лото", выигрывший 5 ноября 506 млн рублей. Две недели обладателя рекордного приза не могли разыскать с фонарями даже организаторы. Было известно лишь, что счастливый билет был куплен с 23 октября по 3 ноября на почте в райцентре Панино Воронежской области. И вот в офисе лотереи, наконец, увидели, кто сорвал джек-пот. (подробности)