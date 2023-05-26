В Воронеже в Следственном комитете проверят жалобы студентов на боли в глазах после занятий в морге

Работники Следственного комитета разберутся в причинах травм глаз студентов-медиков. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета проверят обстоятельства, при которых студенты медицинского университета на практическом занятии в морге получили травмы глаз. Напомним, на прошлой неделе будущие врачи обратились за помощью в офтальмологическую больницу. Студенты жаловались на то, что у них покраснели глаза, что сопровождалось болезненными ощущениями.

Так как студенты-медики – люди, подкованные в этих вопросах, они предположили, что причиной травм глаз стала чья-то небрежность. Кто-то мог забыть выключить бактерицидный излучатель, обеззараживающий воздух. Вещь эта в морге совершенно необходимая, но при его длительной работе он может вызвать у тех, кто находится в помещении, ожог передней поверхности глаз.

В пресс-службе регионального департамента заявили, что никому из студентов госпитализация не потребовалась, и повторно никто из них за медицинской помощью не обращался.

- Наши сотрудники проведут проверку. В ее рамках опросят пострадавших студентов, должностных лиц медицинского университета, изучат соответствующую документацию, проведут необходимые экспертизы. По результатам проверки примут решение по поводу того, кто и как должен отвечать за этот инцидент, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.