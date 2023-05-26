Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2023 7:18

В опрокинувшейся в кювет «Ладе» пострадала пассажирка в Воронежской области

Водитель был пьян
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

В Верхнемамонском районе на 21 км автодороги «М-4 «Дон»-Дерезовка-Цапково» 25 мая в дорожной аварии пострадала пассажирка автомобиля «Лада Приора». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, ДТП произошло в 19.00 часов. 31-летний водитель из Кантемировского района нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет. Затем машина опрокинулась.

Травмы получила 37-летняя жительница Кантемировского района. Ее доставили в медицинское учреждение.

Водитель автомобиля был освидетельствован на месте происшествия. Оказалось, что он выпил перед поездкой. У него установлено состояние алкогольного опьянения - 0,890 мг/л. По данному факту полицейскими проводится проверка.