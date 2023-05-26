В опрокинувшейся в кювет «Ладе» пострадала пассажирка в Воронежской области

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В Верхнемамонском районе на 21 км автодороги «М-4 «Дон»-Дерезовка-Цапково» 25 мая в дорожной аварии пострадала пассажирка автомобиля «Лада Приора». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, ДТП произошло в 19.00 часов. 31-летний водитель из Кантемировского района нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет. Затем машина опрокинулась.

Травмы получила 37-летняя жительница Кантемировского района. Ее доставили в медицинское учреждение.

Водитель автомобиля был освидетельствован на месте происшествия. Оказалось, что он выпил перед поездкой. У него установлено состояние алкогольного опьянения - 0,890 мг/л. По данному факту полицейскими проводится проверка.