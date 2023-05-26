В Воронежской области возбудили дело из-за растраты 2,8 млн во время ремонта драмтеатра

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Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) возбудили в Борисоглебске после завершения ремонта местного драмтеатра. Основанием послужили материалы совместной проверки прокуратуры области и регионального УФСБ. Об этом рассказали в надзорном ведомстве в четверг, 26 мая.

Работы в Борисоглебском драматическом театре имени Н. Г. Чернышевского велись в 2022 году. Здание является объектом культурного наследия. Однако при проведении электронного аукциона заказчик, по мнению силовиков, умышленно не предъявил требования к участникам о наличии специальной лицензии.

А это привело к необоснованному расходованию бюджетных средств на сумму 2,8 млн рублей. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой области на контроль.