В Воронеже студенты медуниверситета пожаловались на ожог глаз после практики в морге

Несколько студентов воронежского медуниверситета пожаловались на ожог глаз после практики в морге. Они обратились в офтальмологическую больницу. Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, такие жалобы были на прошлой неделе.

Студенты рассказали, что они могли получить легкие повреждения передней поверхности глаза во время занятий.

- Выяснение адреса места получения повреждений в сбор медицинского анамнеза не входит. Никому госпитализация не требовалась. За повторной помощью пациенты не обращались. Информация о диагнозах является врачебной тайной и разглашению без согласия пациента не подлежит, - пояснили в облздраве.

Предполагается, что причиной воспаления глаз стала работа бактерицидных ламп с ультрафиолетовым излучением во время прохождения практики в морге.

В облздраве пояснили, что во всех без исключения медорганизациях по нормам регулярно обеззараживают воздух с использованием бактерицидных ламп как отрытого типа, так и закрытого (рециркуляторы). Последние безопасно обеззараживают воздух в присутствии людей, обычно используются в местах большого скопления народа. А вот бактерицидные более эффективны, но могут нанести вред организму вследствие воздействия УФ-лучей и привести к ожоговому повреждению поверхностных тканей человека различной степени тяжести в зависимости от расстояния до работающей лампы и времени воздействия.

- Воздействие УФ-лучей на близком расстоянии в течение даже очень короткого времени может привести к световому ожогу передней поверхности глаза. Жалобы появляются не сразу, а через несколько часов в виде обычных симптомов, характерных для кератоконъюнктивита: чувство инородного тела, слезотечение различной степени выраженности, покраснение глаза, иногда – временное снижение зрения, - подытожили в департаменте здравоохранения.