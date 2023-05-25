Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 17:01

В Воронеже открыта вакансия председателя Ленинского райсуда

Соискатели могут подавать заявления до 23 июня
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области сообщила об открытии вакантной должности председателя Ленинского районного суда Воронежа. Информацию об этом опубликовали на сайте ККС.

Кроме того, открыты еще шесть вакансий: судьи Арбитражного суда Воронежской области, заместителей председателей Россошанского и Таловского районных судов, судьи Россошанского районного суда, а также мировых судей участка №3 в Россошанском судебном районе и участка №3 в Лискинском судебном районе. Заявления от соискателей на вакантные должности будут приниматься до 23 июня включительно.

Как известно, месяц назад по решению ККС полномочия главы Ленинского райсуда были возложены на заместителя председателя Дмитрия Майорова. Его кандидатуру предложил руководитель областного суда Василий Тарасов.