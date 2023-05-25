В Воронеже открыта вакансия председателя Ленинского райсуда

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области сообщила об открытии вакантной должности председателя Ленинского районного суда Воронежа. Информацию об этом опубликовали на сайте ККС.

Кроме того, открыты еще шесть вакансий: судьи Арбитражного суда Воронежской области, заместителей председателей Россошанского и Таловского районных судов, судьи Россошанского районного суда, а также мировых судей участка №3 в Россошанском судебном районе и участка №3 в Лискинском судебном районе. Заявления от соискателей на вакантные должности будут приниматься до 23 июня включительно.

Как известно, месяц назад по решению ККС полномочия главы Ленинского райсуда были возложены на заместителя председателя Дмитрия Майорова. Его кандидатуру предложил руководитель областного суда Василий Тарасов.