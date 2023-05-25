Больше воронежских детей-сирот смогут получить жилищный сертификат

Фото пресс-службы регионального парламента.

Сегодня, 25 мая, депутаты Воронежской областной Думы в рамках 31-го заседания регионального парламента расширили критерии для предоставления детям-сиротам сертификатов на приобретение жилья в собственность. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Ранее дети-сироты, которые имеют незначительные доли в жилых помещениях (в некоторых случаях – десять и менее квадратных метров), не могли рассчитывать на получение сертификата.

Теперь же благодаря новой законодательной мере право на получение сертификата распространили на детей-сирот, у которых есть жилье в соцнайме (или они являются членами семьи нанимателя такой квартиры), либо они владеют долей в жилом помещении, и при этом площадь такого жилья (как социального, так и находящегося в собственности) составляет менее учетной нормы на человека и (или) оно непригодно для постоянного проживания.