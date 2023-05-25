Еще трех воронежских водителей оштрафовали за поездку по «выделенке»

15, 17 и 19 мая этого года около 8 часов утра по улице Степана Разина в Воронеже водители, управляя автомобилями «Ниссан Кашкай», «Шевроле Круз» и «Ниссан Икстреил», нарушили пункт 18.2 ПДД РФ, а также требования дорожного знака 5.14.1 «Полоса для маршрутных транспортных средств». Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. В итоге каждого из автолюбителей оштрафовали на 1 500 рублей.

Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом по телефону 112 или напишите сообщение в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области, перейдя по ссылке: @Bespredelu_net36_bot.